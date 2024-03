Torino, Paro a Sky: "Pareggio meritato, Napoli squadra forte! Sono contento per Sanabria, deve godersi il gol"

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Torino, è intervenuto l’allenatore del Torino Matteo Paro:

“Un pareggio meritato? Sì, la squadra è andata sotto contro una squadra forte che ha mosso bene la palla tecnicamente sbagliando poco: riprenderla non era semplice, i ragazzi sono stati bravi a pareggiarla e con lo spirito giusto a mantenere il risultato. Potevamo far meglio su alcune loro pressioni nel primo tempo, ma sono una squadra forte da affrontare ed il pareggio secondo me è meritato.

Di solito ci capita di rubare prima palla, o di essere infilati, mentre il Napoli era bravo a muoversi in larghezza sul campo: abbiamo lavorato più dietro con gli attaccanti e non abbiamo sfruttato le ripartenza, ma il Napoli tecnicamente ha valori importanti.

Sanabria? Sono contento per lui, il calcio è fatto di occasioni che lui spesso ha sbagliato per sfortuna o per altro: è entrato e ha fatto un grande gol, speriamo ne faccia altri. Però è un giocatore importante e deve lavorare il più possibile per mantenere un buon momento di forma. Ora deve godersi il gol, sono contento per lui.

Noi abbiamo una identità e cerchiamo sempre i dovuti accorgimenti nell’uno contro uno, per togliere la palla all’avversario e ripartire subito. Questa è una caratteristica nostra e che sta diventando comune a tante squadre, dobbiamo allenarla perchè se salta è un grosso problema”