Torino, Paro a Dazn: "Punto meritato, bravi a reagire dopo il vantaggio del Napoli. Sul gol di Sanabria..."

Notizie Napoli calcio. Matteo Paro, vice allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Torino:

“Stasera la squadra è stata brava a reagire dopo essere andata sotto contro una squadra forte ed in salute. Non era facile riprenderla, abbiamo avuto lo spirito giusto per mantenere il risultato. Il primo tempo è stato equilibrato, il Napoli ha giocatori di qualità che ti costringono a restare basso ma abbiamo avuto delle buone occasioni in ripartenza che non abbiamo sfruttato. Credo che il punto per noi sia meritato”.

Su Sanabria: “Spero che si sia sbloccato, sono contento perché ha fatto un grande gol. Serve continuità nel lavoro settimanale, ma questo è un ottimo punto di ripartenza per lui”.

Sulle trame offensive non sempre sfruttate: “Lobotka si alzava e noi dovevamo trovare velocemente Vlasic, se non lo fai cin qualità contro queste squadre poi rischi. Sugli inserimenti di Buongiorno ci lavoriamo, anche se non lo facciamo sempre perché sono situazioni non sempre controllabili. Bisogna lavorarci, soprattutto nel trovare l’uomo libero ed anche stasera potevamo farlo meglio.

Juric non è potuto scendere negli spogliatoi, ma l'ho sentito. era contento del punto e già stava pensando alla prossima partita. Ci aspettano impegni decisivi, ogni gara è complicata".