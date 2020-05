Torino, nessun contatto del giocatore positivo con la squadra: i granata riprendono gli allenamenti

Serie A - Nella giornata di ieri il Torino ha avuto la conferma di un giocatore della propria rosa positivo al Coronavirus. Per ragioni di privacy la società granata non ha voluto comunicare il nome del calciatore in questione, che però quasi sicuramente dovrebbe essere di nazionalità italiana e della prima squadra.

NEWS TORINO, LE ULTIME SUL CALCIATORE POSITIVO AL COVID-19

Il giocatore in questione è rientrato subito a casa per osservare un periodo di quarantena e in passato non ha mai avuto contatti con i compagni, anche perché durante il lockdown avrebbe rispettato scrupolosamente le indicazioni sanitarie e governative. Di conseguenza il resto della squadra non è a rischio e può riprendere regolarmente a lavorare.