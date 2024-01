Torino, Juric in conferenza: "Napoli sottotono? Non me l'aspettavo, gli episodi sono girati nel modo giusto! Buongiorno accostato agli azzurri? Sta bene dove sta"

Ultimissime Calcio Napoli - Torino Napoli, termina la partita allo stadio Grande Torino e parla Juric in conferenza stampa.

Conferenza stampa di Juric dopo Torino Napoli:

"Buone sensazioni? Le ho da tanto, anche dopo Firenze le avevo. Oggi ci è andata bene nel gioco, nei primi venti minuti dovevamo sbloccarla ed abbiamo trovato un gol su rimpallo prima dell'espulsione. Gli episodi sono girati nel modo giusto"

"Napoli sottotono? Non me l'aspettavo, con il Monza aveva creato tante palle gol e Di Gregorio aveva fatto parate allucinanti. Li avevo visti bene pure contro la Roma, oggi non so quanto sia merito nostro o demerito loro, abbiamo pressato ed avuto idee"

"Dove vogliamo arrivare? Da quando abbiamo cambiato modo di fare certe cose, ci esprimiamo benissimo. Potevamo meritare molto di più, però abbiamo preso la strada giusta e serve essere umili per cercare di fare il massimo. Serve non avere infortuni, ma tanta fame per spingere"

"Rinforzi sul mercato? Aspettiamo prima di fare valutazioni, ci aspetta una partita col Genoa che può darci uno slancio"

"Buongiorno accostato al Napoli? Sta bene dove sta (ride, ndr)"

"L'abbraccio con Djidji? C'è un rapporto molto personale tra di noi, ha sofferto dopo due operazioni chirurgiche: ha firmato un contratto e non recuperava, era triste e si sentiva in colpa. Lo stiamo rimettendo dentro e oggi ha dimostrato di iniziare a stare bene: è il Koffi ammirato per un biennio"

"Zapata sta facendo benissimo, per me è un giocatore top e non capisco certe domande che si fanno su di lui"

"Tameze aveva avuto un problemino fisico, in certi ruoli sono stra-coperto e posso tirare fuori Linetty, ma dovreste vederlo come si allena: giocherà tante partite, in alcune zone di campo posso scegliere ed i ragazzi devono essere sempre motivati"

"Quale messaggio trasmettiamo al campionato? È totalmente diverso, basta vedere i risultati anche di altre squadre: la classifica dice che il livello è quello lì, si possono trovare soluzioni anche quando le cose non vanno per il verso giusto. La squadra deve credere in ciò che fa, sapere di poter vincere anche partite sporche e non porsi limiti"