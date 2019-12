Torino, Mazzarri: "Verdi? Ci teneva a fare il 3-0, ma è un giocatore talmente coinvolto con me che non ci sono problemi"

Seconda vittoria consecutiva e una classifica che torna a sorridere, eppure la contestazione non accenna a placarsi, con i cori contro il presidente Urbano Cairo e l'allenatore Walter Mazzarri che si sono sentiti forti ad inizio partita. Il tecnico granata ha parlato in conferenza stampa.

Come sta Verdi?

"Ottima prestazione, anche se il campo ha penalizzato lui e Berenguer. L'ho visto stanco, come Zaza, ma quest'ultimo mi serve anche sui piazzati. Dovevo scegliere e mettere un giocatore più fresco e più adatto a pressare perché cominciavamo a soffrire. Verdi ci teneva a fare il 3-0, ma è un giocatore talmente coinvolto con me che non ci sono problemi con me. Quando cambi uno e lui è contento c'è da preoccuparsi".