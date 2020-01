Torino, Mazzarri su Verdi: "Eviti di perdere certi palloni e non lo cambierò. Deve avere rispetto"

Non facilissima, per usare un eufemismo, la prima parte di stagione per Simone Verdi al Torino, con l'ex Napoli che non ha mai trovato il guizzo giusto per far nascere la scintilla. Buona la prova offerta oggi ma al momento del cambio è stato palese il suo disappunto. Richiamato in panchina per fare spazio a Laxalt, il fantasista ha scagliato con violenza sulla panchina una bottiglietta d'acqua. Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato il gesto di Verdi in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato dal tecnico granata.

"Verdi eviti di perdere certi palloni e la prossima volta non lo cambierò. Se lo cambio c'è un motivo: ha perso energie, ho messo Laxalt e abbiamo iniziato a giocare meglio. È un giocatore come gli altri e bisogna avere rispetto quando si viene sostituiti anche per gli altri, se la società guarderà l’atteggiamento che ha avuto lo multerà. Se meriterà rigiocherà altrimenti starà fuori".