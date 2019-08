Torino, Mazzarri: "Qui volevo ripetere quanto fatto a Napoli, questo calcio è più complicato"

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro lo Shakhtyor Soligorsk in una gara valevole per i preliminari di Europa League. Ecco quanto evidenziato da Tuttomercatoweb:

"Non mi piace parlare di fasce. Non voglio che ci si esalti per una vittoria, ma non mi pongo neanche limiti. Mi interessa solo che questi giocatori crescano. Sette-otto mesi sembravamo un'altra squadra... Dobbiamo solo guardare a migliorarci, poi vedremo. Quando ho scelto di tornare ad allenare qua è perché il blasone del Torino mi affascinava. Volevo provare a ripetere quanto fatto nei primi anni di Napoli. E qualcosa di buono l'abbiamo anche già fatto vedere. Chiaro che in questo calcio è più complicato, ma io provo a migliorare i miei giocatori e quando giochiamo come ci succede a volte, dimostriamo anche di essere meglio di tanti altri. Voglio provare a toglierci delle soddisfazioni".