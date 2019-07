Torino, Mazzarri esagera: "Esordio in Europa League domani? Sento questo match più di Napoli-Chelsea in Champions..."

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dell'esordio in Europa League:

"Voglio ringraziare tutti questi ragazzi. Quindi sono tranquillo anche per questo motivo. Comunque ho undici giocatori più almeno quattro cambi utili, perché Rincon si è allenato bene e nei test dell’altro giorno è stato addirittura uno dei migliori. In settimana ho parlato con tutti per far loro capire che la partita in casa va interpretata in un certo modo. Se giochiamo come sappiamo, ci dovranno rincorrere. Quello costruito insieme con i tifosi non possiamo buttarlo via sbagliando l’approccio. Sento questo match addirittura più di quello contro il Chelsea in Champions quando ero al Napoli".