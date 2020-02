Torino, Longo a Sky: "Non siamo soddisfatti della prestazione, abbiamo regalato palla al Napoli! E' mancato il coraggio"

Ultimissime calcio Napoli - Moreno Longo, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dovevamo fare di più, non siamo soddisfatti della prestazione. Abbiamo approcciato bene, ma poi ci siamo abbassati e dopo il gol non eravamo in condizione di gestire la palla regalandola al Napoli. Per affrontare match con uno spirito più propositivo serve più coraggio nel rischiare la giocata. Classifica preoccupante? Dobbiamo trovare la forza per approcciare a queste partite. Siamo a solo 5 punti dalla zona retrocessione, sta a me inculcare nella testa dei giocatori questo coraggio. Gli ultimi 10 minuti la squadra si è liberata fino ad arrivare al gol di Edere. Ci sta frenando l'aspetto psicologico, se vuoi giocare a questi livelli, devi venirne fuori Zaza-Belotti? Non possiamo dire che hanno fatto bene, ma è riduttivo addossare tutta la colpa a loro. A tutta la squadra è mancato il coraggio. Sempre secondi sul pallone? Sotto l'aspetto dei duelli arrivavamo sempre secondi, il Napoli stava meglio di noi mentalmente e psicologicamente. Dobbiamo risolvere il problema mentale che ci portiamo appresso, dobbiamo migliorare quando la gara è nella fase di studio iniziale avendo più coraggio".