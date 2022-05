Torino, Juric: "Il Napoli ha vinto con un gol recuperandoci palla, non c'è rammarico ma potevamo far meglio alcune cose!"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club granata dopo Torino-Napoli 0-1.

Ivan Juric ha così commentato la sconfitta del suo Torino contro il Napoli:

“È stata una partita media, non negativa o positiva, sono state fatte cose giuste ed altre che si potevano far meglio: non c’è rammarico, ma in alcune situazioni potevamo fare meglio ad esempio recuperare più palloni. Abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno vinto con un gol recuperando palla a noi che eravamo in fase di costruzione.

Da dove ripartire? La squadra ha una sua fisionomia e sa quello che deve fare, poi durante la partita si possono sempre migliorare alcuni aspetti. Ci sono dei giocatori un po’ cotti che hanno tirato la carretta tutto l’anno, abbiamo pagato anche questo aspetto.

Questione fisica o tecnica dopo lo 0-1? Ci abbiamo provato, non era facile: oggi abbiamo messo dentro tanti giocatori che pensavo potessero giocare meglio, mi ha fatto rimanere un po’ male vedere meno recuperi e non eguale aumento di qualità.

50 punti? Io sono contento del campionato, non voglio che la squadra si rilassi: voglio che in questi dieci giorni si dia il massimo, cercare di rimanere nella parte sinistra della classifica”