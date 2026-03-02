Torino, D'Aversa: "A Napoli è proibitiva, ma nulla è impossibile: avremo due giorni in meno"

Il Torino archivia la sfida contro la Lazio con una prova di carattere e guarda già avanti. Al termine della gara valida per la 27ª giornata di Serie A, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha analizzato la prestazione in conferenza stampa dallo stadio Stadio Olimpico Grande Torino, soffermandosi sulle scelte tattiche e sull’atteggiamento della squadra.

Torino-Lazio 2-0, le parole di D'Aversa in conferenza

La decisione di schierare insieme Giovanni Simeone e Duván Zapata dal primo minuto ha rappresentato uno dei temi centrali.

"Quando c'è un cambio in panchina, una reazione è anche normale. Sono contento dei gol degli attaccanti, abbiamo avuto coraggio a metterli subito per dare un segnale. Quando tutti vedono che Zapata e Simeone si sacrificano, tutti danno di più. Nel finale è uscita fuori la Lazio, ma sul risultato non ci sono dubbi. Per giocare insieme, devono sacrificarsi: hanno dimostrato di poterlo fare. Non abbiamo preso gol, ho cercato di far ragionare la squadra su aspetti positivi".

Un segnale forte, dunque, sia tecnico che mentale. Il Torino ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, elementi che l’allenatore ha voluto sottolineare anche parlando dell’assetto tattico.

Alla domanda sul sistema di gioco, D’Aversa ha confermato il 3-4-2-1:

"Sì, questa è la dimostrazione che lo stesso sistema si può interpretare in maniera differente. Abbiamo cercato di occupare le ampiezze con Duvan ad attaccare la profondità. L'avevamo preparata così, e la squadra ha provato a farlo: ci può essere l'errore tecnico o di lettura, ma l'atteggiamento è quello giusto. E non era semplice. Non abbiamo fatto nulla, a Napoli è proibitiva ma nel calcio nulla è impossibile. Godiamoci la vittoria, poi testa a Napoli".

D'Aversa parla anche di Napoli-Torino del prossimo turno

Infine, un messaggio chiaro allo spogliatoio in vista del prossimo impegno contro il Napoli: