Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del sorteggio del calendario di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Verdi? Non voglio entrare a parlare di singoli nomi. Non mi sembra giusto parlare di giocatori di altre squadre. Vogliamo prendere un attaccante di piede destro che gioca a sinistra. Ci sono varie opportunità, vediamo chi sarà il giocatore giusto per noi".