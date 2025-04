Torino, Cairo svela: "Sento spesso Buongiorno, sapete cosa mi ha detto sull'infortunio?"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in zona mista dopo il successo odierno contro l'Udinese per 2-0. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Una buona vittoria, ho visto i ragazzi compatti, hanno fatto una buona partita e sono felice dell'esordio di Perciun: in campo c'erano lui, Gineitis e Dembele, tre giocatori così giovani tutti insieme".

Ci sarà spazio nel Toro del futuro per questi giovani?

"Dembele quest'anno ha giocato poco, ma anche solo allenarsi con la squadra gli è stato utile. Poi ovviamente più gioca e meglio è. Stasera comunque ha fatto la magia del gol, quindi bene".

Come commenta il rinnovo di Zapata?

"Siamo contenti, io ho un rapporto speciale con Duvan. Siamo dispiaciuti per l'infortunio, ma crediamo molto in lui, un leader e una grande persona. Era felice. Dopo il rinnovo gli ho visto fare 20 minuti di corsa a buon livello quindi bene. Ora siamo ad aprile, l'obiettivo è essere con noi in ritiro. Ci sono due mesi e mezzo davanti, quindi un buon tempo per recuperare. Lui come Schuurs che saranno due nuovi acquisti".

Il decimo gol di Che Adams?

"Un bell'impatto. Ha eguagliato il suo record in Premier e raggiunto Denis Law, ora ha 5 partite per migliorare, sta facendo bene. Ha dovuto abituarsi al campionato ma ha fatto passi da gigante, è un giocatore di qualità. E anche il gol di stasera non era banale".

Torino arbitro del campionato?

"Abbiamo il Napoli e poi l'Inter, ma noi dobbiamo dare il meglio sempre".

Ha sentito Buongiorno?

"Lo sento sempre, siamo in contatto. Credo sia in recupero, sta meglio, è un grande ragazzo e una grande persona con cui siamo rimasti in ottimi rapporti. Ero a Napoli qualche giorno fa, purtroppo si allenava altrimenti ci saremmo visti".