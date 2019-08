Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di SkySport prima del match contro il Wolverhampton. Ecco le sue parole sul mercato.

"E' una partita importante che completerà il filotto di sei match per qualificarci ai gironi. Poi, a prescindere da come andrà, abbiamo un campionato a cui pensare così come la Coppa Italia. Su Kamano? Non faccio nomi, ma rinforzeremo la squadra".