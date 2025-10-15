Torino, Asllani: "Ecco che partita sarà contro il Napoli"

Notizie Calcio - Kristjan Asllani, centrocampista del Torino, ha parlato al termine di Serbia-Giordania e si è soffermato a parlare anche della prossima sfida che vedrà i granata affrontare il Napoli di Conte. Ecco le sue parole riportate da TMW:

"Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile. Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male. Come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio".