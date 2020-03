Toni: "Higuain è cambiato dai tempi del Napoli. Sarri? Ho letto di quel mio paragone per stuzzicare il Pipita..."

Notizie Napoli calcio. Luca Toni, ex centravanti campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Conosceva l’aneddoto di Sarri e Higuain dei tempi di Napoli? Viene chiamato in causa anche lei: “Toni è campione del mondo, ma ha 38 anni: Gonzalo, non puoi arrivargli dietro nella classifica marcatori...”.

«Sinceramente l’ho scoperto su Tuttosport l’altro giorno, non lo sapevo. Sarri ha avuto una bella idea, l’ha stuzzicato nel modo giusto, visto che poi il Pipita ha segnato 36 gol in quel campionato stabilendo il record nella storia della serie A. È successo anche a me di ricevere delle battutine dai miei allenatori quando magari ero in un periodo in cui la buttavo meno dentro. Per fortuna succedeva poco... (risata). Higuain resta uno dei migliori del genere. Anche se, rispetto ai tempi di Napoli, è cambiato: adesso segna meno, ma gioca anche molto di più per la squadra».