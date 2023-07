Tonali, l'agente: "Operazione che finirà nella storia..."

Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Il giovane centrocampista ormai ex Milan percepirà 8 milioni di euro di ingaggio più 2 di bonus e il suo contratto avrà una durata di 6 anni. Al club rossonero, invece, andranno circa 80 milioni di euro.

L'agente di Tonali Giuseppe Riso ha parlato del trasferimento del suo assistito ai microfoni di Sky:

"Sicuramente è un'operazione che entrerà nella storia, quindi siamo contenti e orgogliosi. Lui lo vedo contento e tranquillo. C'è tanta soddisfazione, io vorrei tra l'altro cogliere l'occasione per ricordare Mino. Perché manca tanto, si sente tanto la sua mancanza perché ha cambiato in meglio secondo me il nostro modo di lavorare. Ha creato lo show, l'attrazione, quindi mi piacerebbe che venga organizzato un premio o una giornata per ricordarlo perché se lo merita".