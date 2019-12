TMW, De Magistris: "Nei prossimi giorni arriveranno i rinnovi di Maksimovic e Zielinski"

Ultimissime calcio Napoli - Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“A novembre Torreira era un giocatore in uscita ed era perfetto per il Napoli. Nell’ultimo mese è cambiata la valutazione dell’Arsenal con l’arrivo del nuovo tecnico Arteta. Il Napoli adesso si sta muovendo per giugno ma la priorità è l’acquisto di un centrocampista centrale per gennaio. A giugno arriverà Amrabat, una valida alternativa per quel ruolo, ma serve qualcuno pronto a subentrare a gennaio. Lobotka? Fu vicino al Napoli due anni fa su suggerimento di Hamsik. È un gran calciatore ma servirà tempo per farlo abituare al campionato italiano. Politano-Llorente? Non è una trattativa caldissima. Il Napoli sta provando a capire se qualcuno dei suoi calciatori, attaccanti esterni, andrà via a gennaio. Attualmente non c’è fretta, Llorente è sicuramente meno utile rispetto a Politano ma il Napoli è pieno zeppo di esterni. Rinnovi? I più vicini al rinnovo sono Maksimovic e Zielinski. Nei prossimi giorni arriveranno. Si discute da tempo il rinnovo di Milik ma c’è fiducia. Ad oggi le possibilità che Callejon e Mertens vadano via sono più alte per l’estate che adesso”.