Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Federico Chiesa al Napoli? Non credo ci siano i numeri, ha un ingaggio pesante e la Juventus chiederebbe tantissimi soldi: non ci sono i presupposti per ora, che poi Chiesa piaccia al Napoli è indubbio già da tempi non sospetti. Sarebbe una operazione molto importante e costosa, ma non mi risulta che ci sia niente”