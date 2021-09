Tissone su Spalletti a CN24: "Top allenatore, due aneddoti da raccontare sul passato all'Udinese"

Napoli Calcio - Fernando Damián Rodrigues Tissone, oggi centrocampista della Paganese Calcio 1926, in serie C ma dal passato importante, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 di Luciano Spalletti:

Sei stato allenato da Luciano Spalletti all'Udinese, che allenatore era?

“Un allenatore fortissimo. E' un appassionato di calcio. La prima cosa che mi ha stupito di lui è che ci si allenava di pomeriggio con la squadra, ma lui arrivava alle 9 del mattino e andava via alle 19 di sera. Da lì già capivi la voglia di fare bene e di migliorarsi sempre. Non è arrivato per caso ad essere uno dei migliori allenatori di calcio in Italia. Lavora tantissimo e riesce a trovare i risultati tramite questo".

Con lui fu una stagione incredibile: andaste in Champions...

“Per raggiungere obiettivi importanti, soprattutto in una squadra come l'Udinese, alla prima volta in Champions, devi fare tanti sacrifici, e lui, come squadra e società, ne ha fatti e per questo si è raggiunto quell'obiettivo".