Tiribocchi: "Vittoria importantissima del Napoli, Zielinski impressionante. Rigore? Trattenuta palese, ingenuità di Milenkovic""

Ultime calcio Napoli - Simone Tiribocchi, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Fiorentina-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Fiorentina non ha regalato nulla, anzi ha dato tutto per provare a vincere. Per questo la vittoria del Napoli è importantissima. Zielinski trae grande beneficio dalla presenza di Osimhen perché gli crea tanti spazi, poi adesso vive un momento di forma impressionante. Rigore? Sono situazioni di cui si può parlare per dieci giorni, ma se ci atteniamo al regolamento questo è rigore. Si può discutere dell'intensità, ma la trattenuta ci sta ed è palese. E' stata una ingenuità di Milenkovic".