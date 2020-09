Tiribocchi: "Mertens può giocare in tutti i ruoli, Osimhen ha bisogno di tempo. Terrei Petagna"

Ultime notizie calcio Napoli – Simone Tiribocchi, ex attaccante, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens ha dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli quindi credo possa far bene anche nel 4-2-3-1. Osimhen si muove bene ed il Napoli è una squadra con tanta qualità in avanti. Sono molto curioso di vederlo ma credo che abbia bisogno ancora di qualche giorno per migliorare dal punto di vista atletico. Petagna? Per potenza del tiro ricorda un po’ me ma lui fa giocare molto di più la squadra. Lo terrei se fossi il Napoli, è una alternativa con caratteristiche completamente differenti rispetto agli altri attaccanti”.