Tiribocchi: "A Bergamo vedo ancora Petagna titolare e non Osimhen"

Napoli - Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Se vediamo quello che ha creato il Napoli e quello che ha creato il Genoa, il risultato della partita è bugiardo. Il gol preso ha destabilizzato un po' il Napoli. Vedo un Napoli che non riesce a reagire. Crea molto ma paga a caro prezzo gli episodi negativi. E' molto umorale. Osimhen? Secondo me giocherà ancora Petagna e il nigeriano sarà inserito nelle prossime partite gradualmente. E' un giocatore molto importante per il Napoli. Io non lo rischierei. Atalanta? Io credo che il Napoli andrà a giocarsela a Bergamo. Non può più rischiare. L'Atalanta è una squadra molto fisica. Serve il miglior Napoli possibile".