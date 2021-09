TicketOne - Il responsabile area sport, Bardelli: "Multe per cambio posto al Maradona? Altrove non succede, mi pare assurdo ma se ci sono le regole...Su 75% di capienza e caro biglietti..."

Notizie Napoli calcio. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne.

"Problemi stadio? Difficile, sono domande che bisognerebbe fare alla società. Chiaramente tutte le modalità di accesso ora creano comunque degli ostacoli. Tante volte vedere la partita in tv è la cosa migliore, quest'ammissione va fatta. A Napoli e in altri stadi ci sono file notevoli. Tra l'altro c'è una difficoltà di reperimento degli steward, non sono mai in numero sufficiente per gestire la situazione locale. Situazione abbastanza complicata, generalmente i tifosi del Napoli superano la cosa con l'affetto per la squadra. Io ho tantissimi amici che tifano Napoli e c'è un entusiasmo incredibile, c'è gente che sta andando in ogni stadio a vedere le trasferte perché trascinata da questa squadra che manda segnali incredibili. Le analisi le lascio alla società, che poi deve fare le sue considerazioni.

Multe per cambio posto? Sinceramente questa cosa è nuova per me. Non seguo questa parte qui. Onestamente mi ricordo qualche caso a Roma ma proprio qualche caso in curva, poi sinceramente in altri posti non ho questo sentore. Non so cosa dire. Mi pare un pochettino assurdo ma se ci sono delle regole...Ovviamente la cosa con la capienza all'80% dovrebbe sbloccarsi. Se c'è una regola bisogna rispettarla se non si vuole la sanzione.

Perché 75% e non 100% di capienza? Un'altra cosa che non comprendo: perché in un cinema all'80% e allo stadio il 75%? Le uscite sono comunque in massa, non capisco questa differenza. Lo stadio è all'aperto e ha varchi enormi per le uscite e le entrate. Qualcuno dovrebbe spiegare i criteri. Spero che gli stadi tornino a riempirsi. Certo vediamo in Svizzera e Inghilterra stadi completamente pieni e questo fa pensare. Noi abbiamo gestito bene questa pandemia, abbiamo fatto sacrifici, abbiamo il Green Pass che è una misura stringente.

A Napoli - e lo posso testimoniare - stanno rispettando le regole in maniera ferrea, cosa che non succede in tutti gli stadi, soprattutto in quelli che non gestiamo qualcosina ho visto di brutto. A Napoli c'è un controllo ferreo e devo dire talvolta esagerato. Purtroppo il tifoso del Napoli non si è fatto una bella fama e forse bisogna cambiare atteggiamento. Ma di certo non è giusto che le persone non si possano sedere vicine perché altrimenti vengono multate. Bisognerebbe rendersi conto che una regola così è irrispettabile.

Caro biglietti? Il prezzo dei biglietti che applica il Napoli è più basso rispetto a quello di stadi come Torino, Milano etc. Anche contro la Juventus era più basso di quello che viene applicato in altri stadi per gare delle stessa tipologia".