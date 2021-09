TicketOne, Bardelli: "Disagi fidelity card? Noi e il Napoli abbiamo comunicato da settimane la proroga della scadenza"

Napoli calcio - Amedeo Bardelli, Direttore Sport Business di TicketOne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Noi abbiamo prorogato le tessere in scadenza a luglio fino a dicembre 2022. Il sottoscritto a tutti i media, così come il Napoli sul proprio sito, hanno informato i tifosi. In più abbiamo inviato una mail ai singoli possessori della fidelity. Chi non ha potuto caricare biglietti è l'utente che non ha letto le comunicazioni e, temendo la scadenza della sua card, ha fatto autonomamente il rinnovo e questo ha comportato questo disagio. Call center a pagamento? Chi telefona per assistenza sbaglia, quello a cui chiamano è per l'acquisto dei biglietti ed è a pagamento. Chi vuole assistenza deve inviarci una mail e non chiamare"