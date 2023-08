TicketOne, Bardelli a CN24: "Abbonamenti Napoli già verso il sold-out, ecco i settori ancora disponibili"

Notizie Napoli calcio. Amedeo Bardelli, responsabile business di TicketOne, è intervenuto in diretta nel corso di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT).

“Per la prelazione si sono venduti 25 abbonamenti al minuto, ora per la vendita libera siamo passati a punte di 140 tagliandi venduti. Non ci sono dubbi che sarà raggiunto il sold-out delle 25mila tessere, la curva b superiore è già terminata mentre ci sono ancora posti in Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo, Distinti superiori e inferiori, oltre ai settori inferiori delle Curve.

Al momento la tipologia di abbonamento Full è quello che va per la maggiore, però ce ne sono anche molti che richiedono l’abbonamento a 20 gare per la Serie A. Il successo del Full è dato dalla formula, una novità assoluta per il Napoli, che prevede anche le partite di Champions League.

La risposta per la scontistica per giovani ed over anche è stata molto buona, seppur poi i numeri ufficiali saranno comunicati dal Napoli. Penso che già entro oggi raggiungeremo il limite dei 25mila abbonamenti”.