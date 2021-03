"Ti prendo a Napoli, ma avvisi tu Lotito!". Morabito svela il dialogo di De Laurentiis e Simone Inzaghi di tre anni fa

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi Napoli, le ultime di mercato. Vincenzo Morabito è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Inzaghi è stato molto vicino al Napoli tre anni fa, De Laurentiis invitò lui e Pippo alla presentazione di un film e gli disse ‘ti prendo a Napoli, ma glielo dici tu a Lotito’. Inzaghi è molto legato alla Lazio e a quei colori, non si è sentito di farlo, ma fu molto tentato dal Napoli. Lui resterebbe a vita alla Lazio, ma alla Juventus difficilmente direbbe di no. Più facile che accetti la Juve che il Napoli. Al momento il rinnovo è sospeso. Può anche firmare dopo Pasqua il prolungamento con la Lazio”.