Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai al fischio finale di Juve-Napoli: “Oggi abbiamo fatto un passo in avanti andando a giocare in zone di campo diverse da quelle delle ultime gare. Non era facile farlo contro il Napoli che è una squadra che si compatta molto bene con calciatori forti. Siamo sulla strada giusta".