The Sun, Cagnazzo a CN24: "Jorginho costa troppo, Sarri preferisce Pjanic! Koulibaly? Tutti lo vorrebbero"

Alvise Cagnazzo, giornalista del The Sun, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Hysaj alla Juve? A quelle cifre non credo, la Juventus è forte su Sidibé e Trippier".

"Jorginho costa troppo e quindi Sarri vuole Pjanic come perno di centrocampo".

"Higuain-Fiorentina? Sono curioso di sapere come lo pagano. Se la Juve cede in prestito oneroso per circa 8-9 milioni per i prossimi due anni Higuain, ammortizza l'acquisto fatto anni fa".

"Koulibaly? In Inghilterra e in Francia lo vorrebbero tutti, ma 150 milioni son tanti".