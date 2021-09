The Athletic, Tanner a CN24: "Non è il Leicester che vinse la Premier, ma Vardy resta il pilastro. Il calcio di Rodgers non è tipicamente inglese"

Napoli Calcio - Rob Tanner, giornalista di The Athletic, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Leicester è una squadra diversa da quella che vinse la Premier. In questo momento prova a mettere in difficoltà le sei grandi che si contendono il campionato. Vardy è il fulcro di questa squadra, la sua esperienza è fondamentale nel gruppo perché trascina tutti. Giocano un calcio aggressivo quello di Rodgers ma non tipicamente inglese perchè alterna lanci lunghi a fraseggio tra le linee"