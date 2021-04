Tesser: "Lo scudetto lo vince solo una squadra ma andare in coppa è una bella soddisfazione per tutti. Napoli-Inter? E' il momento chiave..."

Napoli Calcio - Attilio Tesser è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Napoli-Inter sarà una sfida bellissima in un momento importante del campionato. Le coppe sono belle da giocare ma portano via molte energie. Siccome alla fine vince uno solo, per le società è importa nte stare nelle coppe ed è giusto provarci in tutti e due i campi con rose appropriate. Quando gli infortuni stanno sopra la media, si va a toccare il valore tecnico che porta poi agli scivoloni".