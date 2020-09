Tesser: "Fabian e Zielinski possono giocare in un centrocampo a 2, ecco le differenze tra 4-2-3-1 e 4-3-3"

Ultimissime calcio Napoli - Attilio Tesser, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il ritiro è importantissimo perché ti serve per provare nuove soluzioni senza pressioni. E’ normale provare più situazioni per vedere come reagiscono i calciatori. Fabian e Zielinski possono giocare nei due di centrocampo accanto a Demme. Il 4-3-3 ti dà più protezione alla difesa, mentre con un centrocampo a 2 i meccanismi di copertura sono più complicati. Per gli esterni invece non cambia molto”.