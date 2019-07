Tesser: "Cremonese tra le squadre favorite per la promozione: mercato importante, base solida e società di alto profilo"

Attilio Tesser, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La Cremonese è tra le squadre favorite per la promozione in Serie A. Stanno facendo un mercato importante, c'è una base solida ed è una società tra le più importanti nelle categorie inferiori. Le amichevoli internazionali sono legate solo ed esclusivamente ad interessi economici. Il ritiro ti permette di avere una base più forte. Secondo me gli allenatori preferiscono sempre lavorare in ritiro".