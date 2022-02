Tesser: "Corsa Scudetto? Sarà a tre, solo qualcosa di incredibile può riportare la Juve nella lotta"

Attilio Tesser è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ultime calcio Napoli

“Napoli-Inter sarà una bellissima partita. Il Milan è competitivo, squadra compatta che sa soffrire e con l'Inter l'ha anche ribaltata. Sarà una lotta a tre tranne se la Juve non batte l'Atalanta. Nel calcio può sempre succedere di tutto, le gare si possono anche ribaltare. Quando le porti avanti in maniera nettamente superiore, poi devi dare la mazzata finale altrimenti rischi sempre. I cambi hanno un valore ma non penso che le squadre di questo livello non abbia laternative valide. Punto di forza del Napoli? La qualità e la mentalità che Spalletti ha portato, con un possesso palla che non è sterile. Il Napoli ha qualità micidiali".