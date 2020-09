Teramo, il dg Iaconi: "Giuntoli? Ci parlo spesso, specialmente per il Bari. Ci hanno chiesto un paio di giocatori"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Iaconi, direttore generale Teramo:

“Non sempre riesci a fare belle partite con squadre così blasonate, ma siamo felicissimi di incontrare il Napoli. Staremo attenti agli infortuni, sarà un ottimo allenamento in cui avremo la possibilità di mettere in vetrina anche i nostri giocatori. Il Covid ci ha penalizzato, più di qualsiasi altra categoria, la Serie C a livello economico è sempre una perdita, dobbiamo stare attenti ai conti. Giuntoli? Ci parlo spesso, specialmente per il Bari. Ci hanno chiesto un paio di giocatori, per informazione, stare insieme ad una partita così blasonata, non capita tutti gli anni. Per il Teramo è storia".