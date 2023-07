Tempestilli: "Solo una cosa ci dirà se la scelta di Garcia sarà stata giusta oppure no"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex dirigente della Roma Antonio Tempestilli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Solo il tempo ci dirà se la scelta di Garcia sarà stata giusta oppure no al posto di Luciano Spalletti, ha esperienza internazionale e ci auguriamo che possa continuare il discorso intrapreso lo scorso anno: non sarà una cosa semplice, però. Lobotka come Pjanic per Garcia? Assolutamente, dev’esserci la bravura dei giocatori e degli allenatori: lo slovacco era stato messo da parte poi è venuto fuori col cambio di allenatore, mi sembra abbia caratteristiche simili a Pjanic e a Pizarro, che per la Roma sono stati fondamentali”