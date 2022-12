Tempestilli: "Quanto incide un allenatore? Le frasi di Totti su Spalletti sono indicative"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex dirigente di Roma e Reggina Antonio Tempestilli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Quanto incide un allenatore? Le frasi di Totti su Spalletti sono indicative sulla figura dell’allenatore, Luciano sta dimostrando le sue doti sulla panchina del Napoli avendo raggiunto risultati davvero buonissimi. Non scopriamo oggi il talento di Luciano, può avere dei difetti ma è una persona che ha un cuore enorme e per i ragazzi si spende sempre al massimo: è una persona stupenda, può avere i suoi momenti come tutti, lo conosco abbastanza bene”