Tempestilli: "Garcia permalosetto caratterialmente, ma a Napoli sta uscendo dalle difficoltà"

Notizie calcio. Antonino Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Garcia a Roma ha avuto momenti positivi ed altri negativi, lui è anche permalosetto caratterialmente. Però è evidente che, nel momento in cui non arrivano i risultati, il tifoso mette in discussione il suo equilibrio. Il Napoli deve ancora lavorare e sta uscendo dalla situazione di difficoltà e prima o poi ne verrà fuori. E' giusto rispettare le critiche della stampa se arrivano nella maniera giusta ed è corretto che il tecnico risponda con educazione e rispetto".