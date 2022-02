Tempestilli: "Con Spalletti e il suo staff ho un grande legame! Luciano è facilmente infiammabile e..."

A Radio Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto il dirigente sportivo ed ex calciatore di Como e Roma, Antonio Tempestilli.

“Spalletti? Lui è sempre carico e vive intensamente tutte le partite. Quando arrivano questi impegni, è consapevole che possono dare una svolta sotto tutti i punti di vista. Gli auguro di fare bene anche se troverà un’Inter che ha voglia di rimanere in alto: ha fatto un’ottima partita contro la Roma in Coppa Italia dopo aver perso immeritatamente il derby. Con Spalletti e il suo staff ho un grande legame e il mio favore pende dalla parte sua. Luciano è facilmente infiammabile e si accende immediatamente per difendere la propria squadra e i suoi giocatori. Ha tanta voglia dentro di sé di dimostrare il suo valore dopo essere stato mandato via proprio dall’Inter e di raggiungere qualcosa di importante“