Telelombardia, Cuomo: "Il Napoli di Conte è il peggior avversario da incontrare per il Monza"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Michael Cuomo, Telelombardia: "Non c’è avversario peggiore per il Monza che il Napoli di Conte. Quando sei una piccola, devi sperare che le motivazioni della big vengano meno e se affronti una big che è in pre-Champions, allora puoi sperare un calo di attenzione, qui invece vai nella big che ha il campionato come sua massima e unica ambizione, un allenatore che fa delle motivazioni la sua arma principale. Lukaku? C’è un gol che ricordo molto bene che rispecchia il Lukaku al 100% delle sue condizioni. È quello del derby del 3-0 contro il Milan dove lui ridicolizza, di fatto, Romagnoli, segnando sul primo palo col mancino. È chiaro che il Monza andrà a battagliare in campo una squadra vivissima, difficile da battere. Il Monza è in un buon momento? Paradossalmente, il Monza ha fatto le sue migliori prestazioni contro le big. Ieri ha fatto una bella partita, esattamente quello che doveva fare. Vincere aiuta a vincere. Maldini da Nazionale? Sicuramente è attenzionato. Non è un caso che sta facendo bene a Monza perché è casa sua, vive a Milano, non ha pressioni. Deve consolidarsi a Monza".