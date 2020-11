Tavecchio: "Valeri arbitro all'altezza di Napoli-Milan! I diritti tv non salveranno il nostro calcio, serve una riforma dei campionati"

Caro Tavecchio, ec presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Con Valeri ho iniziato la carriera, è un arbitro esperto con la personalità per dirigere un match così importante come Napoli-Milan. Bravo a modulare severità ed anche lasciar giocare. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande partita. I diritti tv non salveranno il nostro calcio, a salvarlo sarà la riforma dei campionati. Mi fa piacere che con Mancini la Nazionale si sia ripresa, auspico che si trovi presto l'accordo per il suo rinnovo. In Italia la Lega curava di più gli interessi privati. In Inghilterra vendono i diritti tv al doppio, anche perché facendo parte del Commonwealth si rivolgono potenzialmente ad un miliardo di persone e quindi è più facile vendere i diritti tv".