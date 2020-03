Tavecchio: "Tecnicamente impossibile assegnare lo scudetto in caso di sospensione del campionato. Dopo il 3 aprile potrebbe scatenarsi un caos legale"

Ultimissime calcio - Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Finalmente è stata presa una decisione giusta da parte del Governo per lo sport, il provvedimento è stato lodevole ed assunto di chi ha competenza. Dopo il 3 aprile bisogna però valutare cosa fare oppure succedere. Se non dovesse ritornare a giocare si aprirebbe uno scenario devastante ed apocalittico per il calcio italiano perchè potrebbero nascere delle battaglie legali per quanto riguarda la restituzione delle rate abbonamenti delle pay-tv. Se non verranno rispettati gli impegni economici, si rischia molto. Serve un intervento straordinario del Governo anche per il calcio. Bisogna prevedere anziché ritrovarsi già nel problema. In caso di sospensione del campionato, credo sia tecnicamente impossibile assegnare lo scudetto"