Tavecchio svela: "Feci pressione su Ventura per far giocare Insigne con la Svezia, mi rispose che aveva scelto Gabbiadini"

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Feci tutte le pressioni del mondo per far giocare Insigne nella gara di ritorno contro la Svezia a San Siro. Lo dissi a Ventura in modo chiaro, ma non potevo sottoporre la formazione. Io giocavo tutte le sere a boccette con Insigne, ho un feeling particolare. Ce la cavavamo.

Ventura mi disse che Insigne non giocava, che aveva scelto Gabbiadini. Feci dei segnali per far capire a Ventura che Insigne avrebbe dovuto giocare.

Al rientro dalla Svezia a Stoccolma ho avuto un confronto con i senatori che mi confermarono la fiducia. Nessuno remava contro Ventura, si fece del male da solo. Non è vero che il blocco Juve disse che non avrebbe dovuto giocare Insigne. Non c’era nessuna disarmonia. La figura di Insigne non era nei piani dell’allenatore”.