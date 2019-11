Tavecchio: "Intervenni per l'esclusione di Insigne contro la Svezia! Se Ventura potesse tornare indietro farebbe giocare Lorenzo"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'unica cosa che mi sembrava strana in quella partita contro la Svezia era l'assenza di Insigne in favore di Gabbiadini, che non giocava da mesi. Lo dissi a Ventura tramite un collaboratore, ma lui era già in ottica partita e io non volevo interferire. Buffon, Bonucci e Chiellini contro Insigne prima di quell'Italia-Svezia? A me non risulta. Che non abbia giocato Insigne l'ha visto il mondo e che il motivo sia un mistero è vero. Se si ritornasse indietro credo che lo stesso Ventura schiererebbe Insigne. A metà del primo tempo sono intervenuto, chiedendo perché non giocasse Insigne, ma non mi fu data spiegazione".