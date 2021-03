Tavecchio: "Diritti TV? Questione da risolvere in fretta, serve un accordo sui criteri di riparto"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il nostro sistema calcistico professionistico è in grande difficoltà. Il panorama economico delle società di Serie A è fatto da problemi irrisolvibili, soprattutto se non si trova una soluzione sui diritti televisivi. La questione sui diritti televisivi deve essere risolta nel minor tempo possibile. Devono trovare un accordo soprattutto sui criteri di riparto".