Tavano: "Acquisto di Manolas incredibile, approfondire su Icardi e la sua situazione"

Diego Tavano, agente Fifa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Acquisto di Manolas uno dei più importanti in senso assoluto. Il giocatore è impotantissimo, e con Koulibaly formerà una grande coppia. Icardi lo considero un giocatore fortissimo, ma se l'Inter lo lascia andare così allora mi viene da pensare, sapranno qualcosa in più di noi di questa involuzione. Fossi un presidente sarei esaltato di poterlo prendere, ma approfondirei le reali motivazioni del suo addio dall'Inter".