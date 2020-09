Tarro (virologo): "Gli stadi di calcio si possono riaprire e i tifosi potranno non indossare la mascherina. Il Coronavirus non è il Maradona dei virus"

Notizie calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Professor Giulio Tarro, virologo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Bisogna avere buon senso in ogni cosa. Nello sport le possibilità di contagio per gli atleti credo che siano ridotte. La carica virale oggi va scemando, ormai gli asintomatici non sono più contagiosi. Il virus se viene ben trattato ha una criticità che si aggirà intorno al 5%. Al 95% non dà più problemi. S'è fatto un alone intorno al virus che non vedo, il Coronavirus non è il Maradona dei virus. Riapertura degli stadi? Se vengono rispettate le distanze si possono riaprire. La mascherina, fin dall'inizio, serve per chi è già contagiato e per gli operatori sanitari. Si può andare allo stadio anche senza mascherina. Non dimentichiamoci ciò che accadde dopo il 17 giugno, ci furono i festeggiamenti per la Coppa Italia a Napoli e la curva epidemica era alla fine. Il virus non c'era e non c'era motivo di avere problemi".