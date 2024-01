Calciomercato Napoli, possibile futuro in azzurro per il dirigente Igli Tare dopo l’esperienza alla Lazio? Non sembrerebbe stando alla risposta data dallo stesso Ds intervistato da Tv Play: “Non ho mai avuto un contatto diretto con il Napoli, ho sentito tanti rumors, ma nessuno dalla società mi ha contattato per fare un progetto insieme o per capire se si può collaborare insieme. Auguro al direttore del Napoli tutto il bene per questa stagione”.