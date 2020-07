Tardelli: "La riapertura degli stadi dipenderà da tutti noi"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Tardelli, ex allenatore dell’Inter ed ex calciatore della nazionale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“A questo calcio manca tutto in questo momento. I tifosi mancano, sono l’anima dello stadio sia per i giocatori che per le televisioni. Mi auguro che al più presto, nella sicurezza, si possano riaprire gli stadi. Dipenderà da noi, da come saremo capaci di gestire la situazione. Prima o poi tutto tornerà alla normalità. Gattuso? Ha ragione quando pretende molto dai calciatori, ma questo Napoli ha fatto un ottimo lavoro ed ha dimostrato di essere una squadra di professionisti”.