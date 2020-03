Tardelli: "Coronavirus? Giusto seguire le regole, è tornato lo spirito italiano che si era perso"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Tardelli, ex Inter:

“Ero un coyote perché non riuscivo a dormire, anche Bearzot non dormiva mai, passava le nottate a parlare. Io ero da solo in camera, nessuno mi voleva. Coronavirus? E' giusto seguire le regole, lo spirito italiano che avevamo perso è tornato con la gente che balla e canta sui balconi. Bearzot? E' banale raccontare di lui, si possono raccontare solo cose positive. Era molto severo e con grande cultura, pretendeva molto dai giocatori fuori dal campo, cercava uomini con queste virtù e ci è sempre riuscito".